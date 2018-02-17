Лавров в черговий раз заявив, що РФ проти миротворчої місії на Донбасі

За словами глави МЗС, РФ виступає проти введення збройних миротворців ООН, які контролюватимуть всю тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей і вирішуватимуть всі питання проведення виборів.

Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія не погодиться на розгортання повноцінної миротворчій місії і створення адміністрації ООН на тимчасово окупованій Донбасі.

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Про це Лавров сказав в інтерв'ю телеканалу Euronews.

Він заявив, що Мінські домовленості перебувають під наглядом Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, але, коли виникли побоювання за безпеку членів місії, президент Росії Володимир Путін «пропонував дати їм легке озброєння, щоб вони були більш захищені».

«ОБСЄ сама визнала це неможливим - у них не було практики збройних миротворчих операцій. Через якийсь час, а саме у вересні минулого року, ми внесли проект резолюції в РБ ООН, який дуже простий і прямо прив'язаний до Мінських угод: всюди, де працюють спостерігачі ОБСЄ, їм надається охорона миротворців ООН», - зазначив Лавров.

За його словами, учасники переговорного сказали, що це дуже правильний крок, і захотіли розширити концепцію.

«Запропонували не слідувати завданню реалізації Мінських домовленостей, а підмінити все, що там написано, створенням великої, потужної, силової структури під виглядом оонівської операції», - сказав очільник МЗС РФ.

«Називаються цифри до 40 тис. озброєних миротворців, озброєних не тільки стрілецькою особистою зброєю, а й важким озброєнням, оснащених за останнім словом військової техніки для того, щоб взяти під контроль всю територію Донецької та Луганської республік, створити там додатково у складі 5 тис. осіб тимчасову адміністрацію ООН і вирішувати всі питання проведення виборів.

Надання особливого статусу Донбасу не в прямому діалозі між Києвом, Донецьком і Луганськом, як того вимагає резолюція РБ ООН, яка затвердила Мінські домовленості, а як заманеться цій міжнародній адміністрації. Такі ідеї зараз намагаються поширювати», - зазначив Лавров.

Відповідаючи на запитання, Росія «за» або «проти» цієї ідеї, він заявив, що РФ «не може бути за ідеї, які суперечать рішенням вищого органу ООН, який відповідає за мир і безпеку».

«Резолюція, яка схвалила Мінські домовленості, обов'язкова до виконання», - додав Лавров.

Він підкреслив, що, якщо американські колеги будуть підтримувати цю лінію і підривати можливості створення місії ООН, яка охороняла б тих, хто «виконує Мінські домовленості, напевно, це буде дуже сумно для міжнародних відносин, для України».

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого президент України Петро Порошенко заявив, що Москва має шанс проявити здатність до компромісу і погодитися на розгортання миротворчої місії ООН на всій території окупованого Донбасу, включаючи неконтрольовану частину російсько-українського державного кордону.

Довідка УНІАН. 5 вересня 2017 року президент РФ Володимир Путін заявив, що РФ згодна на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Він підкреслив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі. Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

20 вересня під час виступу на загальних дебатах 72-ї сесії Генасамблеї ООН Порошенко заявив, що гібридні «миротворчі пропозиції» від Москви - це її бажання легалізувати своїх «маріонеток» на Донбасі і заморозити конфлікт назавжди. Він підкреслив, що миротворча місія ООН має бути розгорнута на всій території окупованого Донбасу, включаючи кордон.

США в пропозиціях щодо миротворчої місії ООН на Донбасі наполягають на відсутності в її складі росіян і доступі миротворців до українсько-російському кордоні.