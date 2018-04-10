"Побоююся, щоб Донбас не став Косово-2": Москаль про миротворців ООН в регіоні

Він також проводить паралелі з Придністров'ям, Абхазією, Південною Осетією, Карабахом.

Губернатор Закарпатської області, колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль поділився своєю думкою про перспективи введення на Донбас миротворців.

Про це пише "Главред".

Він зазначив, що на окупованих територіях живуть різні люди – від радикально проросійських до проукраїнськи налаштованих, яких просто життєві обставини змусили залишитися в донбаських містах після їх переходу під контроль бойовиків.

"Особисто я побоююся, щоб Донбас не став Косово-2, тому що на Донбас хочуть ввести "блакитні каски". Але, начебто, і в Косово вводили миротворців ООН для того, щоб воно залишилося у складі Сербії. Однак згодом Захід у своїй більшості визнав незалежність Косова. Україна, як відомо, поки що відмовляється визнавати цю незалежність", – констатував Москаль.

Він нагадав, що, коли відбувалися напади на сербські святині, руйнувалися храми на території Косово, гинули цивільні люди – миротворці не надто втручалися в цей процес.

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"А завершилося все тим, що Косово стало незалежною республікою, і країни Заходу, які так засуджують всі ці події, визнали його. Боюся, що запровадження "блакитних касок" на Донбасі призведе до подібних речей. Головне, щоб не вийшло так: "ДНР" і "ЛНР" об'єднаються, створять "Новоросію" (або назвуться якось інакше), будуть захищені від української армії оонівським мандатом і проведуть собі вибори – виберуть свій "парламент", "президента" і "Кабмін". А потім ті, хто виступали за введення санкцій проти Росії, по одному почнуть визнавати цю "республіку". Це найгірший варіант, який може бути, якщо будуть введені миротворці на Донбас", – впевнений губернатор Закарпаття.

Він також проводить паралелі з Придністров'ям, Абхазією, Південною Осетією, Карабахом.

"Крім того, зараз модно говорити, що "вирішальне слово за Путіним"... Але в мене одне питання: а в 1991 році, коли відокремилося Придністров'я, де був Путін? Про нього ніхто не знав і не чув. Карабах – де був Путін? Коли запитали Навального, він поверне Крим Україні, якщо отримає посаду президента, він сказав, що Крим – російський. Єльцин, начебто, був демократом, принаймні, так його подають, але він, як і всі інші, вийшов з імперської Росії. Тому я не бачу різниці між Єльциним, який наплодив купу невизнаних республік, Путіним, який робить те ж, і його наступником, тому що цей процес може продовжитися", – прогнозує Москаль.

І резюмував: "Якщо "блакитні каски" прийдуть на Донбас, значить, Донбас ми втратимо. Тоді утворюється якась нова республіка, визнана чи не визнана... Знайдуться які-небудь Венесуела, Гондурас, Сальвадор, Куба і тому подібні, які визнають цю територію. Як показує історія, там, де "блакитні каски" ставали між сторонами, які протистояли один одному, вони давали можливість становлення державності різноманітних сепаратистських бунтівних сил, що під захистом "блакитних касок" будували свою державу правдами і неправдами".

Раніше Москаль розповів, навіщо РФ звільнила Савченко і про дивацтва в її справі. Гебернатор Закарпатської області скептично ставиться до звільнення Савченко з російського полону.