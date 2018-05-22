На похороні ліквідованого командира терористів "Мамая" "засвітилися" відомі донбаські бойовики (відео)

На похороні терориста Мамая "засвітились" "перші обличчя "ДНР".

Під час похорону ліквідованого на Донбасі ватажка банди "ДНР" "П'ятнашка" Олега Мамієва ( "Мамая") у російському Владикавказі були присутні члени угруповання і деякі відомі донбаські терористи.

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Судячи з опису до відео, поховали бойовика, який вбивав українців, на "алеї героїв". На церемонії були присутні члени його банди, які приїхали з Донбасу, передає "Обозреватель".

Серед скорботних "засвітився" і "прем'єр" так званої "ДНР" Олександр Бородай. Крім того, потрапив до об'єктива камер і терорист Ахра Авідзба з позивним "Абхаз".

У листопаді 2016 року "Мамай" очолив так звану бригаду "П'ятнашки" після зникнення її колишнього ватажка Авідзби, якого звинувачували у вбивстві ватажка угруповання "Спарта" Арсена Павлова "Мотороли".

Як повідомлялося, на Донбасі, в районі Авдіївської промзони, 17 травня було ліквідовано осетинського найманця Олега Мамієва з позивним "Мамай", командира бригади терористів "П'ятнашка".