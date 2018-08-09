Полонені під час Іловайського котла українські військові і добровольці утримувалися у принизливих умовах - ООН

Під час допитів захоплених військовослужбовців і добровольців катували з метою отримання інформації, або для того, щоб змусити їх приєднатися до озброєних груп.

Захоплені у полон військами російської регулярної армії та контрольованими ними найманцями і бойовиками українські військові і добровольці під час Іловайської трагедії у серпні 2014 року утримувалися ними у надзвичайно принизливих умовах.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні щодо подій в Іловайську у серпні 2014 року, представленій на прес-конференції головою Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіоною Фрейзер.

«31 серпня та 1 вересня 2014 року близько 300 захоплених українських військовослужбовців та добровольців було доставлено до трьох місць тримання під вартою в місті Донецьку та одного в Сніжному, які були під контролем озброєних груп», - сказано у доповіді.

«Як повідомлялося, умови тримання під вартою були надзвичайно принизливими, що прирівнюється до жорсткого поводження», - йдеться у документі.

В місії ООН відзначили, що захоплених українських військових поділили на дві групи: військовослужбовці Збройних сил України (професійні, призовники) та добровольці батальйонів. «Як повідомляється, останні були у гірших умовах», - йдеться у доповіді.

«Під час допитів захоплених військовослужбовців та добровольців катували з метою отримання інформації, покарання за приєднання до добровольчого батальйону або для того, щоб змусити їх приєднатися до озброєних груп», - сказано у доповіді.

Як зазначається у документі, найпоширенішими формами катувань були побиття, імітація страти та імітація фізичним насильством. «Добровольців родом з Донецької, Луганської та Харківської областей озброєні групи вважали «зрадниками» та піддавали більш жорстокому поводженню», - йдеться у доповіді.