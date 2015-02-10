Перед обстрілом Краматорська сили АТО збили російський безпілотник в околицях міста
За деякий час перед початком обстрілу Краматорська українські військовослужбовці в околицях міста із зенітного ракетного комплексу "Бук" збили російський розвідувальний безпілотник.
Про це сьогодні на прес-конференції в Краматорську заявив голова Донецької облдержадміністрації Олександр Кіхтенко.
"Комплексом "Бук" був вражений під Краматорськом безпілотний літальний апарат російський сьогодні перед обстрілом Краматорська", - сказав Кіхтенко.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 12.30 Краматорськ зазнав артилерійського обстрілу із застосуванням реактивних систем залпового вогню, здійсненого з території, підконтрольної незаконним військовим формуванням.
Читайте такожВійськова прокуратура назвала обстріл бойовиками Краматорська терактом
За попередніми даними, загинуло семеро осіб, поранено 26, у тому числі військовослужбовці.
Удар було завдано по штабу антитерористичної операції, а також житлових кварталах міста.