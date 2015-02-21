Переговори щодо обміну 112 українських полонених тривають

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр оборони України генерал-полковник Степан Полторак під час відкриття виставки «Присутність. Докази агресії російських військ на території України» на Михайлівській площі в центрі Києва.

«Перемовини щодо полонених ведуться, я думаю, що, якщо будуть виконуватися Мінські угоди, це буде у найближчий час. Українська сторона вже подала списки», - сказав Полторак.

За його словами, напередодні виведення українських військових у Дебальцевого склалась дуже важка ситуація, але військові виконали свій обов’язок до кінця. «Ви знаєте історію, не завжди доводиться наступати, буває час, коли доводиться відступити, для того, щоб потім нанести відповідний удар, зберегти особовий склад, техніку, озброєння», - пояснив він.

Читайте такожУ полон бойовиків під Дебальцевим потрапили 110 військових - ГенштабЗа словами міністра, рішення про виведення українських військ було правильним. «Будучи на дивані, можна давати оцінку яку завгодно, але рішення приймалось виходячи з обстановки, яка склалась, і воно було прийнято абсолютно правильне», - додав Полторак.