В СБУ повідомили про арешт полковника служби за вимагання хабарів за перепустки у зону АТО

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв`язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, 14 березня Головною військовою прокуратурою за матеріалами Служби безпеки України розпочате кримінальне провадження за фактами вимагання та отримання окремими службовими особами правоохоронних органів неправомірної вигоди за оформлення перепусток на право переміщення через пункти контролю в’їзду-виїзду з тимчасово неконтрольованої території Донецької області.

19 березня внаслідок проведених слідчими Головної військової прокуратури та співробітниками СБУ заходів «на гарячому» після одержання неправомірної вигоди за оформлення чергової партії перепусток затримано керівника координаційної групи при одному із секторів Штабу антитерористичної операції полковника Служби безпеки України. Під час слідчих дій у службовому кабінеті та за місцем тимчасового проживання затриманого, окрім предмету хабара, вилучено ще понад 120 тис. грн.

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Краматорським міським судом 21 березня задоволене клопотання Управління нагляду за додержанням законів об’єднаними силами антитерористичної операції Головної військової прокуратури та обрано вказаному високопоставленому військовослужбовцю запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

«Корупційна схема незаконного збагачення знищена, вживаються заходи для встановлення та притягнення до відповідальності інших її учасників», - сказано у повідомленні.

Досудове розслідування триває.

Раніше УНІАН повідомляв, що кількох офіцерів СБУ та МВС затримали за підозрою в корупції під час пропуску громадян із зони АТО.