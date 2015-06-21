На Луганщині внаслідок обстрілу та буревію без світла залишилася низка населених пунктів

У результаті низка населених пунктів (Золоте, Тошківка, Чехірове, Нижнє, Світличне, Кримське, Оріхове) залишилися без світла.

Про це УНІАН повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль.

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«Ремонтні бригади від самого ранку намагаються усунути пошкодження, станом на 15.00 неділі електроенергію в Золотому, Тошківці та Чехіровому вдалося відновити. В інших селах світла поки немає, внаслідок чого не працює центральне водопостачання і дуже ускладнений мобільний зв’язок», - зазначив керівник області.

Крім названих населених пунктів, знеструмленими також залишаються прифронтові Трьохізбенка, Кряківка та Калаус у сусідньому Новоайдарському районі. Причина - пошкодження ЛЕП внаслідок бойових дій. Тут відновити електроенергію поки що не вдається.