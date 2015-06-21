Перебудувати всі Збройні Сили за рахунок НАТО не вийде – Міноборони

Про це в інтерв'ю "5 каналу" заявив заступник міністра оборони України Ігор Долгов.

"Треба розуміти, що трастові фонди – це пілотні проекти, бо всі Збройні сили перебудувати лише за рахунок НАТО у нас не вийде, і ми на це не розраховуємо", - сказав він.

Водночас Долгов зауважив: щоб навчитися відповідати стандартам Альянсу, нам потрібні моделі. Заступник міністра оборони окреслив найголовніші напрямки, в яких зараз Україна співпрацює з країнами-членами НАТО.

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Передусім, за його словами, важливим аспектом співпраці є навчання наших солдат. Крім того, Україна працює над важливим напрямком стратегічної комунікації.

"Стратегічна комунікація – це галузь державної політики, яка визначає правила форми і методи комунікації посадових осіб із суспільством", - зазначив він і додав, що такий діалог є вкрай необхідним для України.