Напад бойовиків на СММ ОБСЄ був добре скоординованим, це прямий виклик мандату місії - Хуг

Як передає кореспондент УНІАН, про це Хуг сказав на брифінгу.

За його словами, спостерігачі місії тоді перебували в районі Горлівки і здійснювали моніторинг загальної ситуації, в тому числі відведення озброєння.

«Однак після 10 години ранку спостерігачів СММ змусили вийти з автомобілів і поклали на землю так звані члени «ДНР» під прицілом. В агресивній манері їх руки завели за спину і ударами змусили розвести ноги, коли вони лежали обличчям в снігу. Після цього, під прицілом їх відвели у сусідню будівлю», - повідомив Хуг.

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Він зазначив, що насильницькі дії, застосовані щодо неозброєних цивільних спостерігачів «шокуючі та неприйнятні». «Наші колеги не тільки були незаконно затримані, але з ними поводилися настільки жорстоко, що вони відчули загрозу для свого життя», - додав Хуг.

«Цей напад не був здійснений якимись недисциплінованими особами, що діяли з порушеннями субординації, а навпаки, це були добре скоординовані, жорстокі дії, спрямовані на спостерігачів і на всю СММ, і це прямий виклик мандату, який СММ надали 57 держав-учасниць ОБСЄ», - сказав також він.

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Він також зазначив, що існує висока ймовірність того, що так звана «ДНР» мала «безжалісний намір» створити перешкоди спостерігачам СММ під час моніторингу і підготовки звітів щодо ескалації насильства та застосування зброї в Горлівці, що набирає обертів.

«Така ситуація не дивує, враховуючи близькість місця нападу до стартових позицій деякого озброєння, що було використано пізніше ввечері і той факт, що спостерігачі відвідували польові табори так званої «ДНР», розташовані в місті. Тому я бачу цей інцидент, хоча він надзвичайно агресивний та жорстокий, як частину стандартної схеми»,- сказав він.