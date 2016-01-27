Радник Путіна приїде до "ЛНР", щоб вирішити питання відставки Плотницького - ІС

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Зокрема, поширюється інформація про можливу відставку ватажка "ЛНР" Плотницького.

"Нібито це питання буде вирішене найближчим часом під час візиту до Луганська представника президента Російської Федерації Суркова", - зазначив Тимчук.

Оперативні дані групи «Інформаційне Опір».Відзначається активізація російсько-терористичних військ на До... Опубліковано Dmitry Tymchuk26 січня 2016 р.

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Раніше УНІАН повідомляв, що якщо питання виборів на окупованих територіях і визнання їх Києвом буде вирішено позитивно, від імені Путіна Захарченка та Плотницького "дуже чемно" попросять залишити свої посади добровільно.

Вчора стало відомо, що у "політичних колах" бойовиків розглядаються кандидатури Азарова і Арбузова на місце Захарченка.