Бойовики не збиралися збивати MH-17, їхньою ціллю були українські транспортники - розслідування

Про це йдеться у розслідуванні волонтерів аналітичного видання Informnapalm.

Як зазначають волонтери, за кілька днів до падіння MH17 російський "Бук" зайшов на територію України з боку російського військового аеропорту Міллерове. Після цього "Бук" направився на західну околицю Донецька, звідки його перекинули під Торез, у район селища Первомайське.

"При цьому екіпаж переплутав два розташованих поруч населених пункти з майже ідентичною назвою – унаслідок цього під час прийняття рішення це коштувало екіпажу пару дорогоцінних секунд", - повідомляє видання.

Як зазначається, ділянку під Торезом у районі Первомайського вибрали не випадково — звідси можна було контролювати небо над притиснутим до кордону угрупованням українських військ, крім того, це ділянка на можливому маршруті української військово-транспортної авіації Мелітополь — Луганськ.

"Тут росіяни чекали на якийсь український транспортник. Вони знали, коли він буде летіти й що це за літак. Недарма одразу ж після пуску від сепаратистів пішла інформація про збитий український Ан-26", - наголошують волонтери.

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При цьому, як йдеться у розслідуванні, для того, щоб "розчистити" небо для своєю ППО і не сплутати український військовий Ан-26/Іл-76 з цивільним літаком, скасували щонайменше один рейс Баку-Київ (й автоматично Київ-Баку). Крім того, у росіян був точний час прольоту українського літака і маршрут.

"Можливо, у вирішальний момент український літак так і не з’явився. Підсвітку й інформаційний супровід забезпечив військовий аеродром Міллерове або російські частини ППО на українсько-російському кордоні. І тут у квадраті з’являється малайзійський Боїнг — трохи не звідти, звідки чекали + екіпаж став трохи не там, де планувалося. Але було завдання збивати – і літак збили", - розповідають волонтери.

У розслідуванні йдеться, що, проаналізували вихідні дані радарів, про всяк випадок вирішили нічого не передавати в голландську прокуратуру.

"Дані російських систем ППО показали б повну картину участі Росії в цьому вбивстві. Але ні про аеродром у Міллеровому, ні про російські частини ППО чи А-50 в голландському звіті так і не згадали", - підсумували в Informnapalm.

Нагадаємо, 3 січня стало відомо, що Bellingcat передала слідству черговий звіт. В інтерв'ю телеканалу NOS засновник групи Еліот Хіггінс розповів, що його організація встановила 20 солдатів з 53-ї зенітно-ракетної бригади ППО Росії. На думку Bellingcat, хтось із них міг здійснити постріл з комплексу «Бук», який був вивезений з розташування бригади в Курську.

Bellingcat представила свій фінальний звіт 8 жовтня 2015 року. Група спеціалізується на вивченні інформації в соціальних мережах та інших відкритих джерелах.

Боїнг MH17 був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року, тоді загинули 298 осіб.