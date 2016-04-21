ОБСЄ знайшла на Луганщині спалене авто й останки бойовиків "ЛНР"

Про це повідомив на брифінгу перший заступник керівника СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, передає ЛІГА.net.

"Минулої п'ятниці наші спостерігачі в Калиновому на захід від Луганська побачили останки людей і спалений автомобіль. Там були вбиті четверо бойовиків "ЛНР", ще вісім поранені", - сказав він.

Говорячи про втрати сил АТО, Хуг зазначив, що з 15 загиблих українських військових дев'ять загинули унаслідок бойових дій в Авдіївці Донецької області.

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"Зайцеве та Станиця Луганська закриті через обстріли. Вже немає безпечного місця у всій Луганській області, де люди могли б безпечно перетнути лінію зіткнення", - зазначив представник ОБСЄ.

За його словами, на Донбасі спостерігається активізація бойових дій. Хуг закликав обидві сторони сили відвести від лінії фронту.

Нагадаємо, раніше спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдик заявляє, що на Донбасі фіксується 4,7 тис. порушень режиму припинення вогню за добу.