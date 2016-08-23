"З Днем народження, Україно!": військові зняли відеопривітання до Дня незалежності
22:54, 23 серпня 2016Війна
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Десантники 122-го окремого аеромобільного батальйону, який базується у "промзоні" біля Авдіївки, привітали українців з Днем Незалежності.
З Днем народження, Україно! / скріншот відео
Відеопривітання виклав на своїй сторінці в Facebook Масі Найєм.
"Так вийшло, [...] що завтра у нас 25 років, як Україна Незалежна, що ми маємо честь захищати кордони суверенної держави. Так, я знаю про чимало випадків несправедливості, махінацій та інші "зради". Але ми сильніші за прості слова. Усьому свій час. І перемозі теж. А поки - всіх зі святом!" - йдеться в повідомленні.
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Також Найєм додав, що під час зйомок поруч саме відбувався обстріл, що можна почути на відео.
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