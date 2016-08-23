"З Днем народження, Україно!": військові зняли відеопривітання до Дня незалежності

Відеопривітання виклав на своїй сторінці в Facebook Масі Найєм.

"Так вийшло, [...] що завтра у нас 25 років, як Україна Незалежна, що ми маємо честь захищати кордони суверенної держави. Так, я знаю про чимало випадків несправедливості, махінацій та інші "зради". Але ми сильніші за прості слова. Усьому свій час. І перемозі теж. А поки - всіх зі святом!" - йдеться в повідомленні.

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Також Найєм додав, що під час зйомок поруч саме відбувався обстріл, що можна почути на відео.