Турчинов: у питанні реформування сектору безпеки і оборони зроблено значно більше, ніж в інших секторах

Секретар Ради Національної безпеки і оборони Олександр Турчинов в інтерв'ю УНІАН розповів про здобутки у реформуванні системи оборони за час російської військової агресії.

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"Спочатку РНБО створювалась як якийсь аналітичний центр, потім це була тиха кадрова гавань для "хороших" людей, для яких у Кабміні місця не знаходилося. Але, в умовах війни, в умовах агресії, цей орган почав професійно працювати... Фінансування в мирні часи було значно більше. У воєнний час за кожну копійку доводиться направляти в армію, національну гвардію... Але при цьому, навіть при мінімальному фінансуванні, система може працювати", - сказав Турчинов.

Серед здобутків останніх років він відзначив створення ситуаційного центру, рішення про створення якого було прийнято ще 10 років тому. За словами Турчинова, гроші, виділені на ці цілі, раніше кілька разів списувалися, але нічого не відбувалося: "Ми за місяць відпрацювали цю тему, підготували програмне забезпечення, систему управління, і запустили Головний ситуаційний центр, який не поступається за своїми можливостями аналогам у провідних країнах. Сьогодні створена багаторівнева система, яка включає в себе як Головний ситуаційний центр РНБО, так і ситуаційні центри, створені в усіх силових структурах і в регіонах, для того, щоб оперативно можна було оцінити будь-яку загрозу, будь-яку проблему, прогнозувати розвиток ситуації та швидко приймати правильні рішення".

Крім того, Турчинов нагадав, що в Україні була прийнята Стратегія нацбезпеки, Концепції реформ сектора безпеки і оборони, Військова доктрина, Стратегічний оборонний бюлетень, Стратегія кібербезпеки.

"Це – той фундамент, на якому базується бачення нашої оборонної перспективи і безпеки країни. При цьому, це і детальний план реформ усіх силових структур", - каже секретар РНБО.

На думку Турчинова, в питанні реформування в секторі безпеки і оборони зроблено значно більше, ніж в інших секторах. Тут він згадав про поступовий перехід української армії на стандарти НАТО, відпрацювання ефективної системи захисту захисту держави і громадян.

"Фундамент закладено. Тепер, безумовно, дуже важливо, щоб усі керівники силових відомств забезпечили якісну реалізацію запланованого. Ми не можемо їх підміняти у керівництві силовими структурами, ми можемо тільки контролювати виконання і координувати їх роботу. Але, зі свого боку, нікому саботувати і сачкувати не дамо", - підсумував Турчинов.