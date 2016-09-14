У Зайцевому внаслідок обстрілу з "Гіацинта-Б" загинув український військовий, ще одного поранено
13:25, 14 вересня 2016Війна
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За минулу добу в зоні АТО внаслідок ворожих обстрілів один український військовий загинув та ще один отримав поранення.
За минулу добу в зоні АТО один військовий загинув / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, один отримав поранення. Це сталось у Зайцевому під час ворожого обстрілу з гаубиць калібром 152 мм "Гіацинт-Б", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, за минулу добу окупанти 56 разів відкривали вогонь по українських позиціях.
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