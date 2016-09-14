У Зайцевому внаслідок обстрілу з "Гіацинта-Б" загинув український військовий, ще одного поранено

13:25, 14 вересня 2016
Війна
1325 0

За минулу добу в зоні АТО внаслідок ворожих обстрілів один український військовий загинув та ще один отримав поранення.

военный, АТО, Донбасс / Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожГенштаб Росії віддав бойовикам наказ про повне припинення вогню на Донбасі - розвідка

"За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, один отримав поранення. Це сталось у Зайцевому під час ворожого обстрілу з гаубиць калібром 152 мм "Гіацинт-Б", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу окупанти 56 разів відкривали вогонь по українських позиціях.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter