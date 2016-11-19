"Солдати удачі": влада РФ намагається заднім числом легалізувати своїх найманців на Донбасі - волонтери (фото, відео)

По суті, тепер у російській армії з'явився такий собі окремий рід військ — солдат на годину або "солдат удачі" на годину, йдеться у розслідуванні міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm.

Раніше солдат-строковик або цивільний, що надходить на посаду солдата/матроса/сержант/старшина міг підписати перший контракт на термін 2 або 3 роки. Тепер же російська армія буде мати можливість при необхідності набирати собі "солдат" із строковиків та цивільних на короткі терміни до припинення обставин, що викликали необхідність його укладення, але не більше ніж на один рік з дня набрання чинності контракту про проходження військової служби".

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"Мабуть, російська влада намагається заднім числом легалізувати своїх найманців на Донбасі. Хоча статус цих найманців досить дивний. Давайте розбиратися. Якщо взяти за основу версію російської пропаганди, що на Донбасі воюють тільки російські добровольці, то після їхньої смерті виникають питання", - розповідають волонтери.

Так, у ході чергового моніторингу мережі ВКонтакте волонтери знайшли профіль користувача "Олексій Козак" (Крохун Олексій Володимирович). Ще 25-го квітня на його сторінці з'явилося наступне повідомлення:

"Прощання з Олексієм пройде в суботу 30.04.2016 о 13:00 за адресою проспект Червоного прапора, 73, похорон - на морському кладовищі, поминальний обід у ресторані "Хеопс". Всі охочі проводити його приходьте".

Судячи з його фотографії у профілі ВК, він з 2014-го року служив на Донбасі. Швидше за все, він був у бойовому розрахунку САУ "Гвоздика" з патетичним написом "на все воля Божа".

На своїй сторінці він виклав відео з назвою "особисто, працюю по найманцях з польщі! Ляхах":

Волонтери також дізналися, що 13 листопада 2016 року на його сторінці родичі почали викладати його бойові нагороди, які він отримав посмертно.

Так указом президента РФ від 9 вересня 2016-го року Крохун Олексій Володимирович був посмертно нагороджений орденом мужності. Орден теж викладений на загальний огляд.

Зі статуту ордена мужності складно визначити, за що його дають нібито мирним громадянам.

"Однак на практиці у російській армії орденом мужності стандартно нагороджують загиблих. За що таким орденом нагороджують цивільних? Чи громадянин Крохун Олексій не був цивільним? Якщо в Україні громадянська війна, то чому в ній гинуть громадяни Росії? Якщо війна в Україні — внутрішній конфлікт, то чому Путін своїм указом нагороджує громадян Росії за участь у цій війні?", - вказують на нелогічність російської пропаганди волонтери.