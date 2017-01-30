Журналіст пояснив, чому бойовики намагаються "вчепитися" за Авдіївську промзону й "блокадну" дорогу

Про це заявив журналіст Юрій Бутусов, передає "112 Україна".

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"Поблизу Авдіївки постійно ведуться бойові дії... Вони хочуть вчепитися за Авдіївську промзону й за блокадну дорогу між Горлівкою та Донецьком для того, щоб продовжувати на цьому рубежі утримувати наші війська від захоплення Донецька з півночі й від наближення до Ясинуватої. Прямого зв'язку з блокадою це не має", - заявив він.

Як раніше повідомляв Бутусов, унаслідок боїв за Авдіївку 29 січня підрозділи 1-го батальйону 72-ї механізованої бригади обороняли свої позиції й випадково в ході контратаки зайняли низку позицій противника у районі Ясинуватської розв'язки, на фланзі промзони.