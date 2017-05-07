Сьогодні бойовики гатили по позиціях ЗСУ на всіх напрямках

Російсько-терористичні війська продовжують вогневі провокації проти Збройних сил України – з початку доби було зафіксовано 27 обстрілів позицій українських військ.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

На Донецькому напрямку вогнем артилерії калібру 122 мм, озброєння БМП, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів та кулеметів великих калібрів бойовики накривали позиції біля Троїцького. Міномети калібру 82 мм застосували поблизу Опитного та Верхньоторецького, а з озброєння БМП, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів били по опорних пунктах неподалік Луганського.

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З 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів терористи обстрілювали позиції під Авдіївкою. З гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів вели вогонь по захисниках Зайцевого, а з великокаліберних кулеметів – по оборонцях Верхньоторецького. По опорних пунктах під Невельським терористи гатили з зенітної установки ЗУ-23-2 та автоматичних гранатометів.

На Приморському напрямку з протитанкових ракетних комплексів, мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики обстрілювали позиції біля Водяного. 82-міліметрові міномети, гранатомети та кулемети великих калібрів терористи застосовували по опорних пунктах неподалік Красногорівки. По позиціях морських піхотинців поблизу Широкиного вели вогонь з озброєння БМП, а під Павлополем – з озброєння БТРів. По позиціях морських піхотинців біля Лебединського бойовики били з великокаліберних кулеметів. Захисників Новоселівки Другої обстрілювали з кулеметів великих калібрів, а оборонців Гнутового – зі стрілецької зброї.

На Луганському напрямку вогнем зі 120-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів бойовики обстрілювали позиції ЗСУ біля Кримського та Новозванівки.

Про загиблих та поранених сьогодні від початку доби у штабі не повідомляють.