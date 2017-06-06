У "ЛНР" занепокоїлися просуванням ЗСУ і своїми невдачами в районі Бахмутської траси – ІС

У штабі «2-го АК ЛНР» продовжують спроби розібратися в «невмотивованому відході і залишенні позицій поруч частинами і підрозділами» російсько-терористичних військ останнім часом.

Як повідомляє група «Інформаційний спротив», зокрема, серйозну тривогу командування окупантів викликала втрата декількох ділянок оборони і спостережних пунктів на своїх позиціях в районі Калиново, Михайлівки, Бахмутської траси, де просування ЗСУ (у нейтральній смузі та в районах, що за Мінськими угодами повинні контролюватися ЗСУ), склало від 350 м до 1.5 км.

Командування «2-го АК ЛНР» на проведеній нараді з участю командирів частин і підрозділів вимагає від підлеглих формувань «безумовного» утримання позицій, а також вжити «комплекс заходів» з відновлення контролю (принаймні, вогневого) за втраченими позиціями. Також командування окупантів констатувало істотне скорочення противником (тобто ЗСУ) дистанції ефективного ведення вогню, на окремих ділянках ЗСУ скоротили дистанцію 800 м – 1км до 300-400 м.

Читайте такожУ "ЛНР" загострилися конфлікти між місцевими "ополченцями" і найманцями з Росії – ІС

«І тепер, в ході перестрілок, українські війська мають можливість без застосування «заборонених» Мінськими домовленостями озброєнь вогневим способом впливати на передові позиції бойовиків, які продовжують застосовувати важкі озброєння (тобто обстріл і провокації з боку останніх можуть отримувати адекватну відповідь від ЗСУ). Наводилися приклади, як бойовики кидали на залишених позиціях в нейтральній зоні боєприпаси та спорядження, не мінували позиції, що залишають тощо», – повідомили в ІС.

У свою чергу, командири частин окупантів, що брали участь у нараді, посилалися на цілий ряд труднощів – неможливість утримувати визначені для їх підрозділів ділянки оборони досить обмеженою кількістю особового складу; брак боєприпасів, спорядження та ін. предметів МТС; низький рівень оснащення і озброєння підпорядкованих підрозділів.

«Також з боку «командирів» прозвучала пропозиція провести «оптимізацію» системи оборони в першій лінії з метою рівномірного розподілу сил і засобів, і виділення тактичних резервів для оперативного реагування на зміну ситуації», – додали в ІС.