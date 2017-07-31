Через сьогоднішні обстріли бойовиків поранені троє українських військових – штаб АТО

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу бойовиків на Донбасі постраждали троє українських військовослужбовців.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook.

«У зоні АТО упродовж сьогоднішнього дня активність російсько-терористичних угруповань була не значною. За своєю звичною тактикою бойовики мінімізували кількість обстрілів українських позицій у світлу пору доби. Так, з опівночі і до 18 години зафіксовано 3 випадки порушення перемир’я», - йдеться у повідомленні.

Так, близько першої ночі зі стрілецької зброї злочинці відкривали вогонь по українських укріпленнях поблизу Попасної та Новоолександрівки, що на Луганському напрямку.

«Вогнем у відповідь наші військові примусили ворога до тиші», - зауважили у прес-центрі АТО.

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Також о 12.45 бандформування вдарили з гранатометів і стрілецької зброї по опорному пункту сил АТО у Новотошківському.

«Внаслідок цього обстрілу один український захисник був поранений, двоє інших отримали бойові травми», - зазначили у штабі.

«Вже кілька днів поспіль оманливе денне затишшя після 18 години закінчується і ворог суттєво активізує збройні провокації. У свою чергу, сили АТО готові не лише тримати оборону позицій, а й дати противнику швидку і адекватну відповідь», – наголошується у повідомленні.