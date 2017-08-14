ГПУ: 11 осіб із числа керівництва Збройних сил РФ оголошено в розшук

За результатами розслідування агресивної гібридної війни Російської Федерації проти України 11 осіб із числа керівництва Збройних сил РФ оголошено в розшук. Про це йдеться в результатах розслідування Іловайської трагедії, які оприлюднені на сайті Генеральної прокуратури України.

У розслідуванні сказано, що першому заступнику начальника Генерального Штабу Збройних сил РФ Миколі Богдановському повідомлено про підозру.

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"За результатами слідства та на підставі зібраних доказів повідомлено про підозру першому заступнику начальника ГШ ЗС РФ М. Богдановському у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни), ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) КК України. Зазначений високопосадовець безпосередньо здійснював командування і контроль підрозділів ЗС РФ під час їх вторгнення на територію України у серпні 2014 року та спільно з іншими особами організував віроломне вбивство українських воїнів біля м. Іловайськ", - йдеться у розслідуванні.

"Крім того, за результатами розслідування агресивної (гібридної) війни РФ проти України загалом на цей час притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення вказаних злочинів 89 осіб, у тому числі 43 громадянина РФ, серед яких 20 високопосадовців, у тому числі 11 осіб із числа керівництва ЗС РФ (Міністр оборони РФ С. Шойгу його перший заступник - начальник ГШ ЗС РФ В. Герасимов та ще 9 генералів). Указаних осіб оголошено в розшук, судом надано дозвіл на їх затримання", - наголошують у ГПУ.

Також сказано, що до суду скеровано 41 обвинувальний акт щодо 45 осіб. Вироками українських судів 25 осіб вже засуджені, в тому числі 9 громадян РФ, серед них 3 військовослужбовці ЗС РФ. Разом з тим, сказано, що під час розслідування допитано понад 1 500 потерпілих, понад 2 200 свідків, проведено понад 1 870 судових експертиз (судово-медичні, криміналістичні, військові, фоноскопічні, лінгвістичні та інші). Здобуто та обліковано понад 100 000 одиниць речових доказів (у тому числі захоплені під час проведення антитерористичної операції зброя і боєприпаси, які поставлялися терористам Російською Федерацією).

Обсяг матеріалів кримінального провадження становить понад 1 100 томів (з них понад 550 мають гриф "Таємно" і "Цілком таємно").

Окрім того, повідомляється, що під час слідства лише у період 2016-2017 років допитано понад 800 українських військових та інших осіб з відомих їм обставин Іловайської трагедії, а також вчинення підрозділами Збройних сил РФ воєнних злочинів. Слідчими спільно з експертами вилучено, опрацьовано та проаналізовано понад 250 томів документів з грифом обмеженого доступу з Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства оборони України, Генерального штабу ЗС України, інших вищих центральних органів виконавчої влади, а також правоохоронних і розвідувальних органів.

У результатах розслідування сказано, що за наслідками слідства у цей період (2016-2017 роки) до кримінальної відповідальності за ведення агресивної війни проти України та інші воєнні злочини до кримінальної відповідальності притягнуто 55 осіб, у тому числі 32 громадянина Російської Федерації. До суду скеровано 32 обвинувальних акти щодо 33 осіб (з них 12 громадян РФ). Вироками судів протягом 2016 року та І півріччя 2017 року 22 особи вже засуджені (8 - громадяни РФ).