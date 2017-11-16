У Дніпрі врятували пенсіонерку, яка отримала кулю в живіт в зоні АТО (відео)

У Дніпрі врятували пенсіонерку з Луганщини, яка отримала кулю в живіт в зоні АТО.

Любов Стехіна розповідає, що о шостій ранку в її квартиру в Попасній зателефонували військові нібито для перевірки документів. Коли вони з донькою відкрили двері, чоловіки без попередження почали стріляти.

Одна куля рикошетом потрапила в пенсіонерку і прошила їй живіт. 64-річну жінку у важкому стані терміново доставили вертольотом в Дніпро.

У штабі АТО, як і в самій військовій частині, вчинком армійців обурені. І заявляють, що всі повинні відповідати за законом.