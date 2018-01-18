РФ хоче змусити Україну вести переговори з бойовиками щодо відновлення зв'язку Vodafone - МТОТ

Російська Федерація прагне змусити Україну вести переговори з контрольованими Росією бойовиками щодо надання гарантій безпеки ремонтним бригадам для відновлення зв'язку Vodafone на Донбасі.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

Повідомляється, що для відновлення мобільного зв’язку Vodafone в ОРДЛО проводяться ремонтні роботи.

Також у міністерстві нагадали про причини відсутності мобільного зв’язку та стан функціонування комплексу технічних засобів телекомунікацій і споруд зв’язку ПрАТ «ВФ Україна» (Vodafone) на території ОРДЛО.

Зокрема, сказано, що за інформацією керівництва Vodafone, відсутність мобільного зв’язку на тимчасово непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей була спричинена пошкодженням телекомунікаційних мереж в районі населеного пункту Оленівка у Донецькій області (НКТ) та біля Щастя в Луганській області (НКТ).

Разом з тим, за інформацією центрального офісу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, СММ була готова сприяти проведенню аварійно-відновлювальних робіт на означених територіях, втім заявки від Vodafone станом на 15 січня не надходило. Цього ж дня за координацією МінТОТ, представники СММ ОБСЄ зв’язались із Спільним центром з координації та контролю (СЦКК) та пришвидшили надходження необхідної заявки.

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Потім, 17 січня, за інформацією СЦКК, біля Щастя було розпочато роботи з відновлення мереж мобільного зв’язку на території окремих районів Луганщини. Як і до того, гарантій безпеки на виконання ремонтно-відновлювальних робіт на території окремих районів Донецької області (ОРДО) від представників незаконних збройних формувань отримано не було. Це питання опрацьовується представниками офісу СММ ОБСЄ.

Сьогодні, 18 січня, виконання ремонтних робіт біля Щастя було продовжено.

Також сказано, що під час засідання комітету Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин 17 січня розглядалося питання неправомірних дій оператора мобільного зв’язку Vodafone стосовно громадян, які проживають на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей.

Водночас, представники компанії запевнили, що після відновлення мереж мешканці непідконтрольних територій зможуть користуватися зв’язком Vodafone. При цьому спеціальних тарифів для них не буде, а витрати, які несуть сьогодні користувачі мережі, компанія обіцяє відшкодувати, зробивши перерахунок.

За даними МінТОТ, мережею Vodafone на території ОРДЛО користуються майже 2 мільйони абонентів.

"МТОТ вважає, що відсутність гарантій безпеки з боку незаконних збройних формувань, які контролює РФ, для здійснення ремонтно-відновлювальних робіт мережі Vodafone є ще одним підтвердженням спланованих дій Російської Федерації. РФ намагається підкреслити власну значимість в роботі СЦКК і переслідує декілька цілей", - йдеться у повідомленні.

"По-перше, РФ прагне змусити Україну вести переговори щодо гарантій безпеки для ремонтних бригад вздовж лінії зіткнення з незаконними збройними формуваннями, надавши таким чином їм правосуб’єктності. По-друге, РФ здійснює безліч кроків для припинення зв’язків з громадянами України на тимчасово непідконтрольних територіях. Тоді як Уряд України робить усе можливе, аби такі зв’язки збереглися і зміцнювалися. Крім того, є і економічна складова, адже за чотири дні відсутності мережі Vodafone в ОРДЛО продаж карток місцевого оператора зв’язку зріс на 20%", - заявили у МінТОТ.

Як повідомляв УНІАН, зв’язок Vodafone зник на непідконтрольних територіях Донбасу 11 січня. У компанії повідомили про пошкодження оптоволоконного кабелю.

Vodafone – останній оператор, що працював на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Там також немає стаціонарного телефонного зв’язку з підконтрольною Україні територією.

15 січня Vodafone звернувся до всіх відповідальних інстанцій, включаючи Луганську та Донецьку ОДА, СЦКК, СММ ОБСЄ, з проханням забезпечити пропуск ремонтних бригад до "сірої зони".

16 січня народний депутат Ірина Фріз заявила, що Україна офіційно звернеться до координаторів ОБСЄ в мінських групах щодо відновлення роботи Vodafone в зоні АТО.