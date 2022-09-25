Агресор утримує 2,5 тисячі наших солдатів і мирних жителів.

У російському полоні перебувають 2,5 тисячі українців. Серед них є мирні жителі і чимало жінок. РФ не відпускає цивільних, хоча вже відбулося кілька обмінів полоненими.

Такою інформацією поділилася віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв'ю порталу BBC.

"Кілька тисяч. Ми говоримо про 2,5 тисячі полонених. Люди залишаються в полоні, І найгірше — там залишаються цивільні. Вже кілька обмінів поспіль цивільних не відпускають. Треба ставити питання руба і вимагати відпускати цивільних. Цивільні повинні бути повернуті, а не обмінені. І серед них дуже багато жінок", — заявила Верещук.

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Віце-прем'єр зазначила, що тільки на території "Азовсталі" перебувала 131 жінка. Повернути вдалося лише кількох з них. Ці дані показують, яка кількість жінок все ще утримуються в Росії.

Верещук зазначила, що з полонянками обходяться дуже погано — їх б'ють і катують. За словами віце-прем'єра, світ не повинен просто спостерігати за цим.

Обмін військовополоненими — основні подробиці

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня Україна повернула з російського полону 215 воїнів. Серед них були п'ятеро командирів: командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заступник командира "Азова" Святослав "Калина" Паламар, старший офіцер "Азова" Олег Хоменко, командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій "Волина" Волинський та командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега.

Ватажки зараз знаходяться в Туреччині під протекторатом президента Реджепа Тайїпа Ердогана. Вони залишаться там до кінця бойових дій, згідно з домовленостями з Росією.

Додому також повернулися Катерина Поліщук ("пташка") та вагітні військовослужбовці — Мамонова Мар'яна, Шумовецька Яна та Чорненька Анастасія. А в МВС повідомили, що з російського полону вдалося витягнути 118 військовослужбовців Нацгвардії, 9 поліцейських і 9 прикордонників. З ними звільнили і 10 іноземних військових, які допомагали боронити державу від російської агресії.

Українських захисників обміняли на Віктора Медведчука, але попередньо з нього взяли всі необхідні свідчення. Тепер наша держава обговорює можливість обміну у форматі "всіх на всіх", про що повідомив генпрокурор Андрій Костін.

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