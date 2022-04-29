Пошкоджено близько 20 житлових будинків, є жертви серед мирного населення.

Минулої доби ворог здійснив обстріли 17 населених пунктів Донбасу.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Операції об’єднаних сил.

"Протягом минулої доби ворожих обстрілів зазнали 17 населених пунктів Донбасу: Маріуполь, Лиман, Авдіївка, Мар’їнка, Нью-Йорк, Велика Новосілка, Іванівка, Новомиколаївка Черкаської ОТГ, Серебрянка (Донецька обл.), Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасна, Лисичанськ, Гірське, Золоте, Привілля, Оріхове (Луганська обл.). Авіаційні удари та артилерійські обстріли російських військ спричинили значні руйнування і пошкодження близько 20-ти житлових будинків. Є жертви серед мирного населення", - зазначили у ООС.

Зокрема, унаслідок авіаційного бомбового удару по селищу Нью-Йорк Бахмутського району загинуло троє чоловіків 1939, 1975 і 1982 р.н.; ще троє людей зазнали поранень.

Щодо зруйнованої інфраструктури повідомляється, що внаслідок авіаційних ударів, обстрілів з РСЗВ "Ураган", мінометних і артилерійських обстрілів пошкоджені промислове (Нью-Йорк), фермерське (Іванівка) та комунальне (Новомиколаївка) господарства. У Лимані ворог обстріляв автомобіль "швидкої допомоги" та залізницю, у Великій Новосілці — пожежно-рятувальну частину. У результаті обстрілів окупантів с. Новомиколаївка Черкаської ОТГ та с. Стародубівка Миколаївської ОТГ пошкоджені трасформатори та лінії електропередач, внаслідок чого місцеві жителі залишилися без електропостачання і мобільного зв’язку.

Піротехнічні розрахунки ДСНС відпрацювали за вчора 14 повідомлень про вибухонебезпечні предмети (ВНП) на відкритих територіях, у приватних та багатоквартирних житлових будинках. Зокрема, виявлено та знешкоджено кумулятивні осколкові бойові елементи та інші ВНП в Лисичанську на Луганщині, в Авдіївці та в Покровському і Краматорському районах Донеччини. Наразі триває розмінування в смт Північне Бахмутського району та в м. Авдіївка Покровського району.

Згідно з повідомленням, у Лимані Краматорського району, під час перевезення жінки до лікувального закладу, на вибуховому пристрої підірвалася машина "швидкої", постраждалих немає.

"Протягом доби евакуйовано 195 осіб із Покровська, Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної", - повідомили у ООС.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти застосували фосфорні снаряди на Донеччині.