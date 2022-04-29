Ворог продовжує атакувати Донбас / фото ООС

Минулої доби ворог здійснив обстріли 17 населених пунктів Донбасу.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Операції об’єднаних сил.

"Протягом минулої доби ворожих обстрілів зазнали 17 населених пунктів Донбасу: Маріуполь, Лиман, Авдіївка, Мар’їнка, Нью-Йорк, Велика Новосілка, Іванівка, Новомиколаївка Черкаської ОТГ, Серебрянка (Донецька обл.), Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасна, Лисичанськ, Гірське, Золоте, Привілля, Оріхове (Луганська обл.). Авіаційні удари та артилерійські обстріли російських військ спричинили значні руйнування і пошкодження близько 20-ти житлових будинків. Є жертви серед мирного населення", - зазначили у ООС.

Зокрема, унаслідок авіаційного бомбового удару по селищу Нью-Йорк Бахмутського району загинуло троє чоловіків 1939, 1975 і 1982 р.н.; ще троє людей зазнали поранень.

Щодо зруйнованої інфраструктури повідомляється, що внаслідок авіаційних ударів, обстрілів з РСЗВ "Ураган", мінометних і артилерійських обстрілів пошкоджені промислове (Нью-Йорк), фермерське (Іванівка) та комунальне (Новомиколаївка) господарства. У Лимані ворог обстріляв автомобіль "швидкої допомоги" та залізницю, у Великій Новосілці — пожежно-рятувальну частину. У результаті обстрілів окупантів с. Новомиколаївка Черкаської ОТГ та с. Стародубівка Миколаївської ОТГ пошкоджені трасформатори та лінії електропередач, внаслідок чого місцеві жителі залишилися без електропостачання і мобільного зв’язку.

фото ООС

Піротехнічні розрахунки ДСНС відпрацювали за вчора 14 повідомлень про вибухонебезпечні предмети (ВНП) на відкритих територіях, у приватних та багатоквартирних житлових будинках. Зокрема, виявлено та знешкоджено кумулятивні осколкові бойові елементи та інші ВНП в Лисичанську на Луганщині, в Авдіївці та в Покровському і Краматорському районах Донеччини. Наразі триває розмінування в смт Північне Бахмутського району та в м. Авдіївка Покровського району.

фото ООС

Згідно з повідомленням, у Лимані Краматорського району, під час перевезення жінки до лікувального закладу, на вибуховому пристрої підірвалася машина "швидкої", постраждалих немає.

фото ООС
фото ООС

"Протягом доби евакуйовано 195 осіб із Покровська, Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної", - повідомили у ООС.

фото ООС
фото ООС

Раніше повідомлялося, що російські окупанти застосували фосфорні снаряди на Донеччині.