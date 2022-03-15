Радник керівника ОП наголосив, що ворог втрачатиме розум і надалі та намагатиметься "нас зламати, але це неможливо".

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що путінська Росія практично не вміє воювати, вона вміє бомбардувати лише цивільні інфраструктури і мирних громадян.

Про це він повідомив у відеозверненні, опублікованому у Twitter.

"20-й день героїзму країни. 20-й день війни - це дуже багато, щоб довести всім, що ми непереможні. У нас без змін, без змін в тому, що ми вміємо воювати, і це вже всі розуміють. Без змін в тому, що наші партнери досі з подивом на все це дивляться, і все ще вирішують для себе, чи готові вони брати відповідальність таку, як бере Україна. Без змін в тому, що російська армія воювати практично не вміє, вона вміє бомбардувати лише цивільні інфраструктури і мирних громадян", - зазначив Подоляк.

Він підкреслив, що Україна веде перемовини та отримує результат.

"Ми тримаємо ворога по всіх напрямках. Він буде втрачати розум і далі й пробувати нас зламати. Але це неможливо. Ви вже це зрозуміли, тому що ми - Україна, тому що ми боремось за свою свободу, і ми точно переможемо", - наголосив радник керівника ОП.

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