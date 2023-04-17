Рішення про початок контрнаступу буде державницьким, виваженим, наголошує секретар РНБО.

Саме Україна ухвалює рішення щодо контрнаступу і нікому крім керівництва країни не відомо, як саме і де він відбуватиметься, заявив у коментарі журналісту ТСН Андрію Цаплієнку секретар РНБО Олексій Данілов.

Коментуючи можливий злив дат українського контрнаступу, він наголосив, що станом на зараз точні терміни операції не визначені.

"Рішення буде ухвалено тоді, коли воно має бути ухвалено. Сьогодні ніхто не може сказати, чи буде [контрнаступ] завтра, післязавтра, через тиждень. Інші дати називають. Це рішення буде державницьке, виважене і буде ухвалене, відповідно до законів нашої держави", – сказав Данілов.

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Він наголосив, що Україна ухвалює рішення щодо цього самостійно, і інформацією володіє обмежена кількість осіб.

"Коли будуть відбуватися ті чи інші військові дії на фронті – про це знає наша сторона, наша сторона ухвалює рішення, наші військові на чолі з Головнокомандувачем ухвалюють остаточне рішення і остаточний варіант наших дій в тій чи іншій ситуації. І коли хтось вважає, що він знає дату, знає напрямки, знає набагато більше, ніж вузьке коло осіб, які беруть у цьому участь… Зараз дуже багато експертів з’явилося, які починають тлумачити те, до чого вони не мають жодного відношення. Те, що стосується стратегічних питань – це дуже обмежене коло осіб, рішення буде ухвалюватися з урахуванням всіх обставин, які будуть на той час", – зазначив секретар РНБО.

Контрнаступ України - що треба знати

Українські сили тривалий час ведуть підготовку до масштабного контрнаступу з метою витіснити окупанта за державний кордон.

Нещодавній злив документів Пентагону продемонстрував, що США мали скептичні очікування щодо українського контрнаступу, зважаючи на дефіцит боєприпасів і техніки.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголошував, що контрнаступ ЗСУ почнеться вже найближчим часом й злив, як і будь-що інше, "не вплине і не змінить наші плани".

Прогнози військових чиновників і аналітиків, якими поділилась FT, свідчать, що контрнаступ ЗСУ буде важким, але оборону РФ реально прорвати.

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