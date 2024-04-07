На думку військово аналітика, закон про зменшення граничного призовного віку з 27 до 25 років не вплине на те, чи буде використаній потенціал 25-річних для поповнення лав війська.

Військовий аналітик, ветеран АТО Євген Дикий вважає, що замість жартів про частково мобілізованих в Росії, Україні треба було проводити власну мобілізацію і не втрачати час.

Про це Дикий сказав в ефірі радіо FM Галичина. Експерт вважає, що закон про зменшення призовного віку з 27 до 25 років "дає деяке збільшення нашого мобілізаційного резерву", або, іншими словами, потенціал.

"Але він жодним чином не впливає на те, чи цей потенціал буде використаний, чи ні", - сказав Дикий.

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На його думку, можна було би всерйоз говорити, що дає цей закон, якщо би в Україні вже служили усі ті, хто має вік старше 27 років.

"У нас до цього була норма 27 років. Я перепрошую, а що багато служать 27-річних, 30-річних, 35-річних, 40-річних? А тепер так само разом з ними не служитимуть 25-річні", - переконаний Дикий.

Він вважає, що тепер побільшає ухилянтів за рахунок 25-річних.

Дикий впевнений, що час Україна почала втрачати не в останні 9 місяців, коли не підписувався цей закон про зменшення граничного віку, а набагато раніше.

"Нам треба було всерйоз зайнятися проблемами мобілізації. А ключова проблема - це аж ніяке не вік. Ключова проблема, як призвати тих, хто по віку підпадає. Ми мали цим зайнятися восени 2022 року, коли Росія вперше почала свою велику мобілізацію. Вони тоді набрали 450 тис мобіків, і замість того, щоб на це відповісти нашою новою хвилею, ми відповіли на це жартами про чмонів. Ми жартували про чмонь. Після цього, ці чмоні взяли та утримали "лінію Суровікіна". Вона ж не сама себе утримала, ця лінія... Але навіть найкраща фортифікація сама себе не боронить. Її утримали ті самі 450 тисяч чмонів", - наголосив Дикий.

Він додав, що впродовж 2023 року Росія продовжувала кожного місяця набирати від 30 тис солдат. І загалом, за рік, росіяни набрали 550 тисяч.

"Тобто, 450 тисяч - осінь 2022 року. 550 тис - впродовж усього 2023 року. Отже, разом, окрім тих, що до нас зайшли на початку - приблизно 300 тис окупантів, вони до них ще домобілізували саме на війну ще мільйон. І все-одно їм не вистачає. Вони добирають зараз ще 300 тисяч. У них пішла нова хвиля", - сказав Дикий.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв УНІАН, 30 травня 2023 року Верховна Рада України проголосувала законопроєкт про зниження граничного віку призовників до 25 років.

2 квітня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, яким в Україні знизили призовний вік з 27 до 25 років. Закон набуває чинності на наступний день після публікації.

Як роз'яснили у Генеральному штабі ЗСУ, громадяни, які досягли 25-річного віку, підлягатимуть зняттю з військового обліку призовників та взяттю на військовий облік військовозобов'язаних. Удосконалення організації військового обліку призовників здійснюється в контексті реформування системи підготовки громадян до проходження військової служби та готовності до виконання конституційного обов'язку із захисту Батьківщини.

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