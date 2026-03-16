В Луганській області знищено склад з російськими ракетами: журналіст показав знімки

На супутникових знімках видно сліди пожежі та руйнування будівлі, де російська армія зберігала зенітні ракети.

У мережі з’явилися супутникові знімки наслідків українського удару по складу боєприпасів в окупованому Довжанську Луганської області.

Кадри від сервісу Planet Labs опублікував журналіст "Радіо Свобода" Марк Крутов. За його словами, зображення зроблено 15 березня.

Як пише український портал "Мілітарний", на знімках видно сліди пожежі та руйнування будівлі, де російська армія зберігала зенітні ракети для систем протиповітряної оборони (ППО).

Згідно з ідентифікацією місцевості, удар припав на колишню територію динамітного складу.

Потужну пожежу та надвисоку температуру на місці вибуху також підтвердили дані сервісу NASA FIRMS, який зафіксував термічну аномалію о 00:18.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня тимчасово окупованому Донбасі лунали потужні вибухи. Зокрема, детонували боєприпаси, які окупанти вирішили сховати неподалік житлового сектора.

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко підтвердив інформацію про вибухи, зазначивши що на тимчасово окупованій території Луганщини знищений склад російських ракет.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап підкреслив, що найкращим захистом від російських балістичних ракет є знищення їх ще безпосередньо на території Росії. Мова про склади, пускові установки тощо. І в цьому, за його словами, може допомогти поява власної української балістики.

Експерт наголосив, що можливості противника суттєво зменшують і удари Сил оборони по таких заводах як, наприклад, "Кремній Ел" у Брянську. Там випускають мікроелектроніку, яка є компонентом всіх ворожих ракет.

Важливим був і удар по Воткинському заводу. В Росії більше немає заводів, які випускають двигуни до балістичних ракет, зазначив експерт.

Вас також можуть зацікавити новини: