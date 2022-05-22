Російський диктатор навмисно намагається викликати голод й кризу біженців, переконаний політик.

Мета Володимира Путіна – не тільки продовольчий, викликаний війною в Україні, але й міграційна криза.

Розрахунок російського диктатора полягає в тому, що після зриву постачання зерна люди, що голодують, побіжать з цих регіонів й спробують потрапити в Європу – як мільйони сирійців, які колись тікали від жахів війни. Про це заявив колишній посол Німеччини в Росії Рюдігер фон Фріч.

За його словами, новою хвилею біженців Путін хоче дестабілізувати Європу, у такий спосіб створивши політичний тиск на уряди західних країн, щоб вони відмовилися від своїх жорстких позицій щодо Росії.

Це нова "гібридна війна", – вважає Рюдігер.

Разом з тим Фон Фріч не вірить у швидке завершення війни на території України, оскільки для Путіна тепер постало питання збереження своєї влади.

Тому велика ймовірність продовження і ескалації війни", – зазначив він.

Нагадаємо, що з моменту широкомасштабного вторгнення Росією було вкрадено і вивезено не менше 400 тисяч т зерна.

За даними розвідки, значна частина викрадених з України зернових перебуває на суховантажних суднах під російським прапором в акваторії Середземного моря.

Наразі в США працюють над передачею Україні ракет великої дальності для деблокади моря. Вони дозволять зняти морську блокаду з українських портів, оскільки загроза застосування нової зброї змусить росіян відвести свої кораблі.

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