Росіяни епічно "скиглять" і не розуміють, чому Україна повертає додому своїх військових, а їхня країна ніяк не дбає про громадян.

Мережа "вибухнула" істериками і злісними коментарями росіян через оголошену Путіним мобілізацію. Але на цьому "сюрпризи" для громадян країни-агресорки не закінчилися. До ночі їх просто "добили" звільненням "азовців" та інших захисників України, яких обміняли на Медведчука.

Соціальні мережі "завалені" мемами і епічним "скигленням" росіян.

Так, росіяни вкрай обурені тим, що Путін оголосив мобілізацію. І якщо на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну вони бажали нашим військовим смерті і зловтішалися, коли гинули мирні жителі, то тепер їм не до сміху. Росіяни розуміють, що їх відправлять "на забій". Вони бажають Путіну смерті і переживають про своїх синів, які вже скоро можуть стати "гарматним м'ясом".

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А коли росіяни дізналися, що 215 Захисників України повернулися з російського полону і їх обміняли на народного депутата, одного з лідерів "ОПЗЖ" і кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука, вони просто були в люті. "Завили "не тільки звичайні громадяни РФ, а навіть пропагандисти і так звані "воєнкори", які пропагують ідеї "русского міра" і підтримують повномасштабне вторгнення в Україну.

"Відчуття, що х*ром поводили", - журяться пропагандисти і не можуть зрозуміти, чому Україна звільняє своїх військових, а РФ просто відправляє своїх громадян "на забій".

Росіяни обурені тим, що українці радіють звільненню "азовців" та інших захисників України, а у них є тільки приводи для смутку. Деякі користувачі Мережі настільки розлютилися, що навіть відкрито критикують Путіна, що є рідкістю. Зазвичай росіяни відмовчуються і бояться виступати проти влади.

Україна повернула з російського полону військових: що відомо

Як писав УНІАН, у середу, 21 вересня, з російського полону повернули 215 осіб. В офісі президента повідомили, що 200 Захисників України обміняли на народного депутата, одного з лідерів "ОПЗЖ" і кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Також з російського полону звільнили 10 іноземних військових, які служили в лавах Збройних сил України. Відзначається, що вдалося повернути тих, кого "засудили" до смертної кари в так званій "ДНР".

Крім цього, були звільнені п'ятеро командирів ("Азова" – Денис "Редис" Прокопенко, Святослав "Калина" Пономар, Олег Хоменко, 36-ї бригади – Сергій "Волина" Волинський, і 12-ї бригади НГУ Денис Шлега). Вони перебуватимуть під особистою протекцією Президента Туреччини на час до кінця війни.

Незабаром з'явився поіменний список всіх звільнених з російського полону. Як зазначив Зеленський, серед обмінених є ті, хто пережив теракт, влаштований росіянами в колонії в окупованій Оленівці на Донбасі.

Мобілізація в РФ

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть в першу чергу громадян, які мають бойовий досвід - до 300 тисяч осіб.

Заява Путіна узгоджується з аналізом багатьох західних експертів, що Росія відчуває потребу в людських ресурсах для продовження війни, а сам Путін не відмовляється від початкового наміру окупувати всю територію України. Паралельно ватажок ПВК "Вагнера" займається вербуванням ув'язнених.

Водночас у Москві - на тлі перших успіхів контрнаступу ЗСУ на Харківщині - заявили про термінове проведення "референдумів" в окупованих районах на Сході та Півдні України. Ряд західних країн вже заявили, що не визнають результатів їх проведення. США окремо відзначили, що Росія "за це поплатиться".

Також в Росії, напередодні промови Путіна, значно посилили покарання за здачу в полон і дезертирство. У Києві початок мобілізації в РФ назвали планом Путіна щодо утилізації росіян. Зеленський підкреслив, що зараз саме Україна утримує ініціативу на передовій.