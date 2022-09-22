215 Захисників України повернулися з російського полону / фото СБУ

Мережа "вибухнула" істериками і злісними коментарями росіян через оголошену Путіним мобілізацію. Але на цьому "сюрпризи" для громадян країни-агресорки не закінчилися. До ночі їх просто "добили" звільненням "азовців" та інших захисників України, яких обміняли на Медведчука.

Соціальні мережі "завалені" мемами і епічним "скигленням" росіян.

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Так, росіяни вкрай обурені тим, що Путін оголосив мобілізацію. І якщо на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну вони бажали нашим військовим смерті і зловтішалися, коли гинули мирні жителі, то тепер їм не до сміху. Росіяни розуміють, що їх відправлять "на забій". Вони бажають Путіну смерті і переживають про своїх синів, які вже скоро можуть стати "гарматним м'ясом".

Відео дня

Фото Реакція росіян на звільнення ''азовців'' з полону та мобілізацію 22 вересня 2022
Фото Реакція росіян на звільнення ''азовців'' з полону та мобілізацію 22 вересня 2022
Фото Реакція росіян на звільнення ''азовців'' з полону та мобілізацію 22 вересня 2022
Фото Реакція росіян на звільнення ''азовців'' з полону та мобілізацію 22 вересня 2022
Фото Реакція росіян на звільнення ''азовців'' з полону та мобілізацію 22 вересня 2022
Фото Реакція росіян на звільнення ''азовців'' з полону та мобілізацію 22 вересня 2022
Фото Реакція росіян на звільнення ''азовців'' з полону та мобілізацію 22 вересня 2022
Фото Реакція росіян на звільнення ''азовців'' з полону та мобілізацію 22 вересня 2022
Фото Реакція росіян на звільнення ''азовців'' з полону та мобілізацію 22 вересня 2022

А коли росіяни дізналися, що 215 Захисників України повернулися з російського полону і їх обміняли на народного депутата, одного з лідерів "ОПЗЖ" і кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука, вони просто були в люті. "Завили "не тільки звичайні громадяни РФ, а навіть пропагандисти і так звані "воєнкори", які пропагують ідеї "русского міра" і підтримують повномасштабне вторгнення в Україну.

"Відчуття, що х*ром поводили", - журяться пропагандисти і не можуть зрозуміти, чому Україна звільняє своїх військових, а РФ просто відправляє своїх громадян "на забій".

Фото Істерика росіян 22 вересня 2022
Фото Істерика росіян 22 вересня 2022
Фото Істерика росіян 22 вересня 2022
Фото Істерика росіян 22 вересня 2022
Фото Істерика росіян 22 вересня 2022
Фото Істерика росіян 22 вересня 2022
Фото Істерика росіян 22 вересня 2022
Фото Істерика росіян 22 вересня 2022
Фото Істерика росіян 22 вересня 2022
Фото Істерика росіян 22 вересня 2022
Фото Істерика росіян 22 вересня 2022
Фото Істерика росіян 22 вересня 2022
Фото Істерика росіян 22 вересня 2022
Фото Істерика росіян 22 вересня 2022
Фото Істерика росіян 22 вересня 2022
Фото Істерика росіян 22 вересня 2022
Фото Істерика росіян 22 вересня 2022
Фото Істерика росіян 22 вересня 2022
Фото Істерика росіян 22 вересня 2022
Фото Істерика росіян 22 вересня 2022

Росіяни обурені тим, що українці радіють звільненню "азовців" та інших захисників України, а у них є тільки приводи для смутку. Деякі користувачі Мережі настільки розлютилися, що навіть відкрито критикують Путіна, що є рідкістю. Зазвичай росіяни відмовчуються і бояться виступати проти влади.

Україна повернула з російського полону військових: що відомо

Як писав УНІАН, у середу, 21 вересня, з російського полону повернули 215 осіб. В офісі президента повідомили, що 200 Захисників України обміняли на народного депутата, одного з лідерів "ОПЗЖ" і кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука. 

Також з російського полону звільнили 10 іноземних військових, які служили в лавах Збройних сил України. Відзначається, що вдалося повернути тих, кого "засудили" до смертної кари в так званій "ДНР".

Крім цього, були звільнені п'ятеро командирів ("Азова" – Денис "Редис" Прокопенко, Святослав "Калина" Пономар, Олег Хоменко, 36-ї бригади – Сергій "Волина" Волинський, і 12-ї бригади НГУ Денис Шлега). Вони перебуватимуть під особистою протекцією Президента Туреччини на час до кінця війни.

Незабаром з'явився поіменний список всіх звільнених з російського полону. Як зазначив Зеленський, серед обмінених є ті, хто пережив теракт, влаштований росіянами в колонії в окупованій Оленівці на Донбасі.

Мобілізація в РФ

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть в першу чергу громадян, які мають бойовий досвід - до 300 тисяч осіб

Заява Путіна узгоджується з аналізом багатьох західних експертів, що Росія відчуває потребу в людських ресурсах для продовження війни, а сам Путін не відмовляється від початкового наміру окупувати всю територію України. Паралельно ватажок ПВК "Вагнера" займається вербуванням ув'язнених

Водночас у Москві - на тлі перших успіхів контрнаступу ЗСУ на Харківщині - заявили про термінове проведення "референдумів" в окупованих районах на Сході та Півдні України. Ряд західних країн вже заявили, що не визнають результатів їх проведення. США окремо відзначили, що Росія "за це поплатиться"

Також в Росії, напередодні промови Путіна, значно посилили покарання за здачу в полон і дезертирство.  У Києві початок мобілізації в РФ назвали планом Путіна щодо утилізації росіян. Зеленський підкреслив, що зараз саме Україна утримує ініціативу на передовій.