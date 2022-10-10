Росія знову вдарила по житловому будинку в Запоріжжі. В Офісі президента назвали атаку черговим доказом того, що мирні українців потерпають від держави-спонсора тероризму.
Першим кадром з місця удару поділився очільник ОП Андрій Єрмак.
"Що ще має статися для визнання Росії державою-спонсором тероризму? Ці боягузи воюють тільки з мирними людьми. Слабаки, що здатні тільки пити та запускати ракети в житлові будинки. Ганебні боягузи", - написав Єрмак.
На кадрах видно, що окупанти атакували житлову п'ятиповерхівку. Зруйновано фактично цілий під'їзд. Кількість жертв та постраждалих в ОП наразі не називають.
Росія тероризує Запоріжжя: що відомо
Сьогодні вночі російські окупанти здійснили нову атаку по Запоріжжю, зафіксовано близько десяти прильотів. Місцева влада повідомила, що внаслідок ракетної атаки у центрі міста зруйновано багатоповерховий житловий будинок. Кількість жертв встановлюють.
Як відомо, останнім часом росіяни посили обстріли міста. У кінці вересня вони завдали ракетного удару по гуманітарній автоколоні цивільних на виїзді з Запоріжжя, загинули 30 осіб, 88 отримали поранення.
Вже 6 жовтня російські окупанти запустили ракети по житлових кварталах міста. В результаті атаки було зруйновано декілька багатоповерхівок, під завалами опинилися люди.
У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок удару загинуло 17 осіб, врятовано 21 людину.
В ніч на 9 жовтня окупанти знову завдали ударів ракетами С-300 та X-22 по житлових кварталах міста. Загинуло 14 людей, серед них 1 дитина. На місцях продовжуються пошукові роботи.