Кількість жертв та постраждалих наразі невідома.

Росія знову вдарила по житловому будинку в Запоріжжі. В Офісі президента назвали атаку черговим доказом того, що мирні українців потерпають від держави-спонсора тероризму.

Першим кадром з місця удару поділився очільник ОП Андрій Єрмак.

"Що ще має статися для визнання Росії державою-спонсором тероризму? Ці боягузи воюють тільки з мирними людьми. Слабаки, що здатні тільки пити та запускати ракети в житлові будинки. Ганебні боягузи", - написав Єрмак.

Відео дня

На кадрах видно, що окупанти атакували житлову п'ятиповерхівку. Зруйновано фактично цілий під'їзд. Кількість жертв та постраждалих в ОП наразі не називають.

Росія тероризує Запоріжжя: що відомо

Сьогодні вночі російські окупанти здійснили нову атаку по Запоріжжю, зафіксовано близько десяти прильотів. Місцева влада повідомила, що внаслідок ракетної атаки у центрі міста зруйновано багатоповерховий житловий будинок. Кількість жертв встановлюють.

Як відомо, останнім часом росіяни посили обстріли міста. У кінці вересня вони завдали ракетного удару по гуманітарній автоколоні цивільних на виїзді з Запоріжжя, загинули 30 осіб, 88 отримали поранення.

Вже 6 жовтня російські окупанти запустили ракети по житлових кварталах міста. В результаті атаки було зруйновано декілька багатоповерхівок, під завалами опинилися люди.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок удару загинуло 17 осіб, врятовано 21 людину.

В ніч на 9 жовтня окупанти знову завдали ударів ракетами С-300 та X-22 по житлових кварталах міста. Загинуло 14 людей, серед них 1 дитина. На місцях продовжуються пошукові роботи.

Вас також можуть зацікавити новини: