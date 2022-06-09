Ворог планує посилити мотострілецькі підрозділи танковими ротами на Т-62.

На фронті росіяни готуються до форсування водних перешкод, а також розгортають додаткові підрозділи артилерії.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"З метою покращення тактичного положення ворог готується до форсування водних перешкод. Вів повітряну розвідку БпЛА. Планує посилити мотострілецькі підрозділи танковими ротами на Т-62. Додатково розгорнув підрозділи ствольної та реактивної артилерії, а також ТРК "Точка-У", - йдеться у повідомленні.

Водночас за минулу добу захисниками та захисницями України на Донецькому та Луганському напрямках відбито сім атак ворога, знищено три танки, дві бойові броньовані машини та чотири одиниці автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили шість безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Раніше повідомлялося, що російські сили продовжують штурм українських позицій у Сєвєродонецьку. Водночас окупанти прагнуть обійти українські позиції в цьому районі з флангу, щоб уникнути необхідності зустрічного форсування річки Сіверський Донець.

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