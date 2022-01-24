Командувач операцією Об'єднаних сил на Донбасі генерал-лейтенант Олександр Павлюк висловився про можливе вторгнення РФ в Україну. За його словами, у нас є близько 500 тисяч осіб, які готові "розтерзати" окупантів голими руками.
Про це він розповів в інтерв'ю The Times.
Павлюк стверджує, що він готовий до війни, але розуміє, що ми можемо і не перемогти. Найкращим захистом для України стануть лють і перевага на воді, суші та в повітрі.
За словами Павлюка, в Україні є близько 500 тисяч осіб, які вже пройшли через війну і готові знову боротися за Україну.
"У нас близько півмільйона людей, які пройшли війну в цій країні, в якій вони або втратили когось, або щось. Півмільйона, які втратили рідну кров, втратили житло або втратили друзів, і готові голими руками розтерзати росіян", - заявив командувач ООС.
Читайте такожНа Харківщині відпрацювали понад 10 сценаріїв на випадок нападу Росії-СБУ (відео)Павлюк рішуче налаштований на перемогу і вважає, то у Росії не вистачить сил для вторгнення. "Якщо нашій розвідці вдасться спрогнозувати напрямок основного удару росіян, після перших великих втрат вони далі не підуть", - сказав він.
"Путін розуміє, що після важких втрат його армія може зупинитися сама собою. У цьому не можна довіряти інтуїції. Йдеться про холодний розрахунок", - додав генерал-лейтенант.
Ризик вторгнення Росії в Україну: що відомо
У листопаді 2021 року агентство Bloomberg опублікувало статтю, де йшлося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. Зазначалося, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані переміщенням російських військ у бік кордону України.
17 грудня МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект Угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії і держав-членів НАТО. Зокрема, Росія запропонувала НАТО відмовитися від прийняття України в Альянс, а також "від будь-якої військової діяльності на території України", пропонувала США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.
Читайте такожНайбільша допомога з 2014 року: в Україну прибула перша партія летальної зброї від СШАУ Брюсселі 12 січня 2022 року відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювалися питання безпеки в Європі.
Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напругу в України і утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали вивести війська з України, зокрема, з Криму.
Країни-члени НАТО підтвердили політику "відкритих дверей" щодо прийняття нових членів і заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.
20 грудня оприлюднили нові знімки супутників компанії Maxar Technologies, на яких зафіксована російська військова техніка на кількох полігонах поблизу України.