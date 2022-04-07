Зараз окупанти зосереджуються на східному напрямку від Харкова.

Російські загарбницькі війська за добу нанесли 48 ударів по Харкову з реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів.

Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов написав у Telegram.

"Окупанти продовжують чинити тиск на мирне населення Харкова та знищувати цивільну інфраструктуру. За добу ворог наніс 48 ударів із реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів", - заявив Синєгубов.

Він зазначив, що внаслідок вчорашнього артилерійського обстрілу у Балаклія загинули троє осіб, багато будинків зруйновані.

"Вночі росіяни вдарили ракетами по Лозовій, постраждалих немає. Нагадаю, що в Лозовій та Барвінковому ми закликаємо евакуйовувати населення. Вже вдалося виїхати 15 тисячам громадян", - заявив Синєгубов.

За його словами, зараз окупанти концентруються на східному напрямку від Харкова.

"Ми знаємо про всі маневри та скупчення сил в Ізюмському, Куп’янскому напрямах, де росіяни використовують залізницю. Наші Збройні сили України завжди готові до оборони і тримають позиції!", - зазначив він.

Також продовжується забезпечення гуманітарною допомогою Харкова та громади області.

"Щодня жителі міста можуть отримати безкоштовно продукти харчування у відділеннях "Нової пошти" та "Укрпошти". Із обласного гуманітарного штабу волонтери доставляють також адресну допомогу", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Олег Синєгубов пояснив ситуацію щодо евакуації з деяких населених пунктів в області. Він наголосив, що загроза обстрілів житлових районів Харкова залишається. При цьому, на сьогодні централізованих евакуаційних заходів саме у Харкові не проводиться.

Раніше віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук звернулася до жителів Луганської, Донецької та Харківської областей і закликала їх евакуюватися. Пізніше в Кабміні уточнили, що йшлося про два перші регіони, а Харківщину назвали помилково.

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