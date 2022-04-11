Останніми днями ситуація в Києві та області стабілізувалась, проте повітряні тривоги все ще лунають.

До Києва та області поступово повертається життя - деякі жителі почали повертатися до своїх домівок після звільнення Київщини від російських окупантів.

УНІАН розповідає, що відбувається в столиці та області у режимі онлайн у понеділок, 11 квітня.

06:25 Росіяни залишили багато пасток на Київщині, повертатися небезпечно, попереджають у Київській ОВА. Лише за минулий тиждень на Київщині знешкодили 11 тисяч боєприпасів.

03:42 Над розгромленою російськими військами Бородянкою підняли державний прапор, доки десятки рятувальників продовжували розбирати завали. Як виглядає Бородянка з висоти пташиного польоту?

03:07 Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео про те, як українські військові захистили село Мощун на Київщині від російських окупантів. Мощун міг стати для ворога воротами на шляху до столиці, тож утримати цей форпост було надважливим завданням.

00:01 Мер Києва Віталій Кличко не виключає, що окупанти можуть спробувати знову "захопити Київ за два дні". Він підкреслив, що треба й надалі бути готовими до оборони.

00:00 За словами Олексія Арестовича, тієї чисельності військ, яку Росія залучила до атаки на Україну, не було б достатньо для того, щоб захопити столицю. "Якби вони приїхали всіма цими 200 тисячами тільки під Київ - вони б його не взяли. Вони б його істотно зруйнували", - сказав Арестович.

Нагадаємо, на початку квітня 2022 року всю Київську область було звільнено від російських окупантів. Побачене у передмістях Києва шокувало не лише українців, а й увесь цивілізований світ. Так, у Бучі було виявлено вбитих мирних жителів із зав'язаними за спиною руками.

Наразі не відкидається сценарій, за якого Росія знову спробує відновити наступ на Київ.

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