Захід не планує урізати допомогу Україні, але складно сказати, як довго вона триватиме.

Керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов попередив, що довга війна з РФ - небезпечна для Києва.

За його словами, багато в чому Україна покладається на Західну допомогу. Розтягування бойових дій виснажує як внутрішній ресурс, так і зовнішній. Тоді як Росія більше орієнтована "сама на себе", заявив Буданов в інтерв'ю The Economist.

"Ми залежимо від зовнішніх гравців. Росія багато в чому залежить від самої себе. Таким чином, тривала війна небезпечна для України, оскільки вона виснажує не тільки її внутрішні ресурси, а й ресурси західних партнерів", - заявив глава ГУР.

При цьому Буданов акцентував, немає передумов вважати, що Захід може припинити або урізати допомогу Україні. У нього є розуміння про відповідні реалії: "склади в західних країнах не зовсім порожні".

Однак важко сказати, як довго партнери зможуть давати Україні додаткові ресурси, зазначив Буданов.

ЗСУ можуть розірвати сухопутний коридор РФ до Криму

Раніше в інтерв'ю The Economist Буданов також заявив, що розрив сухопутного коридору між РФ і тимчасово окупованим Кримом - реальна операція для ЗСУ до початку цієї зими. Глава ГУР звернув увагу, що оборона окупантів вже частково пробита на Запорізькому напрямку. Росія може втратити "сухопутний коридор" з Кримом у наступні тижні, натякнув Буданова.

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