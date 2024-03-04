За словами адвоката, в українському законодавстві не прописано, коли саме потрібно подавати документи про відстрочку в ТЦК.

В Україні загальна мобілізація триває вже протягом двох років, проте наразі досі тривають дискусії, коли варто подавати документи на відстрочку в ТЦК - до проходження військово-лікарської комісії чи після. На це питання відповів адвокат Володимир Крекотня.

За словами адвоката, під час проведення загальної мобілізації між призовниками та ТЦК стаються непорозуміння щодо того, коли саме необхідно подавати документи, що підтверджують право на відстрочку. Військовозобов'язані зазвичай хочуть подавати документи до проходження ВЛК, водночас в ТЦК наполягають на тому, щоб подавати їх після.

Крекотня наголосив, що в чинному законодавстві не йдеться про те, що потрібно подавати документи після проходження ВЛК, адже там немає такої послідовності.

"У нас немає такої норми, де було б написано, що спочатку має бути ВЛК, а тоді - все інше. Тож військовозобов'язаний має право подати документи у будь-який момент, коли вважатиме це за потрібне, а ТЦК зобов'язані їх прийняти та залучити до військової справи", - пояснив адвокат.

Для чого вручають першу повістку військовозобов'язаному

Юрист зазначив, що перша повістка, яку людина отримує в будь-якому місці, є повісткою на уточнення військово-облікових даних.

"Тож перша комунікація із ТЦК - це уточнення даних про сімейний та соціальний статус людини, інформація про наявність інвалідності, наявність родича з інвалідністю, трьох дітей і так далі. І коли ТЦК відмовляється приймати ці документи і розповідає, що спочатку ВЛК - по суті, ТЦК відмовляється виконувати свої обов'язки. Тобто вони не роблять те, для чого власне викликали людину до ТЦК", - зауважив Крекотня.

Також адвокат розповів, що ВЛК є такими ж військово-обліковими даними, проте вони відносяться до фізичного стану людини, тому не переважають над інформацією про сімейний стан та соціальний захист особи.

"Крім того, потрібно розуміти ще й те, що якщо ви проходите ВЛК, то самостійно створюєте ризик того, що у ТЦК можуть просто відмовитись приймати документи, які підтверджують право на відстрочку. Замість того вони можуть спробувати вручити вам повістку на відправку. А потім ви вже розбиратиметеся із відповідними наслідками і в тому нема нічого хорошого", - сказав юрист.

Він порадив спершу подати документи в ТЦК, які підтверджують право на відстрочку, таке звернення мають зафіксувати. Після того, як буде розглянуто та зареєстровано документи, вирішуватимуться питання про проходження військово-лікарської комісії.

Мобілізація в Україні - останні новини

Відомо, що в Україні незабаром ухвалять новий законопроєкт про мобілізацію, до нього нардепи подали понад чотири тисячі правок. За словами члена комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федіра Веніславського, є ймовірність того, що законопроєкт буде ухвалено в кінці березня.

Також нещодавно в Україні провели опитування серед військовозобов'язаних чоловіків. Серед тих, хто не має броні та не служить в ЗСУ, 35% висловили готовність захищати рідну країну, якщо їм прийде повістка.

Водночас молодший лейтенант Національної гвардії України та голова асоціації підприємців-ветеранів АТО Сергій Позняк, який втратив кінцівку на фронті, але продовжує служити, розповів, чи потрібно мобілізувати людей з II-III групою інвалідності.

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