В ОРДЛО люди більше бояться COVID-19, ніж активізації військових дій.
Про це заявив представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш в програмі "Сьогодні Ввечері" на каналі "Україна 24".
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"В цілому ситуація щодо військової частини для місцевого населення (в ОРДЛО - ред.) проходить не особливо помітно. А COVID-19 — дійсно серйозна проблема, попри те, що з 1 лютого там триває вакцинація. Результатів вакцинації поки не видно. Важко підрахувати статистику, вона там умовна, але, мені здається, COVID-19 турбує людей більше, ніж ситуація на фронті", — сказав він.
За словами Гармаша, ситуація з епідемією дуже тисне на психіку людей.
"Людей ховають у закритих трунах. Психологічно це на них навіть більше впливає, ніж потенційна можливість активізації військових дій", — розповів він.
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