Глава МО попередив, що попереду важкі випробування і втрати.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Кремль зробив іще один крок до відродження СРСР, проте єдине, що відділяє його від України – народ та армія.

Про це йдеться у зверненні глави Міноборони до військовослужбовців 22 лютого.

Резніков наголосив, що своїм рішення визнати "ЛДНР" Росія фактично дала змогу світовій спільноті побачити те, що українці знали вже 8 років.

"Завдяки вашій мужності, самовідданості і професіоналізму було зламано плани ворога, який усі ці роки вів підлу війну, ховаючись за жінками і дітьми. ​Обстрілював школи і житлові будинки. Викрадав і катував. Брехав і залякував. Грабував і нищив нашу землю. Вчора він показав своє справжнє обличчя. ​ Обличчя злочинця, який хоче тримати у заручниках вільний світ. Який усвідомлює свій злочин і намагається пов’язати усіх навколо себе круговою порукою. Бо боїться. Адже за злочином неодмінно прийде покарання", – зазначив Резніков.

Міністр додав, що відтепер Європа усвідомила справжню ціну уникання чесних відповідей.

​"Кремль зробив черговий крок до відродження Радянського Союзу. З новим Варшавським пактом і новою Берлінською стіною. ​Єдине, що відділяє від цього – Україна і українська армія", – заявив він.

Резніков пояснив, що для України наразі нічого не змінилося, ЗСУ продовжують боронити державу: "Тепер ми побачимо поряд справжніх друзів, яких стане більше. Тепер не зможуть сховатися ті "друзі", які не один рік вмовляли нас капітулювати". ​

Глава МО попередив, що попереду важкі випробування і втрати.

"Але нас неодмінно чекає перемога. Бо ми на своїй землі і за нами правда. Українську армію підтримує наш народ. Віра людей – це ознака, що ми усе робимо правильно.​ Зараз усі зусилля військово-політичного керівництва держави і командування ЗСУ спрямовані на зміцнення оборони. Зокрема, на максимальне залучення допомоги партнерів, частину з якої ми вже отримали. Багато хто на емоціях підштовхуватиме до хаотичних рішень. Ми цього не допустимо. Наша сила – у єдності і впевненості. З холодною головою", – відповів Резніков.

Визнання Путіним "ЛДНР"

Ввечері, 21 лютого, російський президент Володимир Путін заявив про визнання Росією маріонеток Кремля, терористичних організацій "ЛДНР". Після чого з Пушиліним та Пасічником були підписані відповідні "документи".

Одразу після заяви Путіна слідувала хвиля обурень з боку західних країн. США і Британія пообіцяли жорсткі санкції проти причетних до визнання бойовиків осіб.

Того ж дня Путін наказав ввести частину регулярних військ на територію окупованих Донецької і Луганської областей. Журналісти помітили колони важкої техніки, що рухалися дорогами окупованих міст.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на рішення Путіна, наголосив, що йдеться про порушення цілісності України і фактичним виходом з "Мінська".

Міжнародна спільнота не визнає легітимність режимів "ЛДНР" й засуджує дії Росії

Тим часом в ОРДЛО триває примусова мобілізація цивільного населення. За словами очевидців, подекуди окупанти затримують навіть неповнолітніх. Крім того, тисячі мешканців окупованого регіонів були перекинуті терористами в рамках нібито "евакуації" у прикордонні російські області.

Триває й ескалація на передовій. За останню добу в зоні ООС було поранено 12 бійців, шестеро отримали бойові травми; двоє військових, на жаль, загинули.

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