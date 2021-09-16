Українська делегація у США порушувала питання зміцнення протиповітряної та протиракетної оборони.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував можливість отримання Україною системи протиракетної оборони "Залізний купол".

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу.

"Безумовно, що безпека України, і все, що здатне зміцнити обороноздатність України, постійно пребуває на порядку денному президента, прем'єр-міністра і моєму порядку денному і мого колеги - міністра оборони. Тому у Сполучених Штатах ми дійсно порушували питання, яким чином Америка може допомогти Україні зміцнити нашу протиповітряну і протиракетну оборону, і у зв'язку з цим обговорювалися різні варіанти технологій, які Україна може отримати або купити у Сполучених Штатах Америки, або за їхнього сприяння", - сказав Кулеба.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки можуть надати Україні компоненти системи протиракетної оборони Iron Dome ("Залізний купол"). Відповідну поправку до проекту оборонного бюджету на 2022 рік вніс конгресмен Скотт Франклін, і вона здобула двопартійну підтримку в Конгресі США.

Читайте такожЕкс-посол США розповів, що змусить Путіна прибрати російські війська з ДонбасуЗгідно з поправкою, Міноборони США має подати до Конгресу звіт, який включатиме варіанти потенційного продажу або передачі таких систем Україні.

У законопроекті Палати представників США вже міститься пропозиція щодо надання військової допомоги Україні в розмірі 275 млн дол., яка не включає передачу систем ППО.

В Офісі президента розповіли, що система Iron Dome, створена ізраїльською оборонною компанією Rafael у партнерстві з Raytheon, зарекомендувала себе як один з найефективніших засобів знищення ракет малої дальності.

За даними військових, система Iron Dome збила близько 90% ракет, випущених по Ізраїлю за останні кілька років.

Водночас, 7 вересня Кулеба розповів, чи потрібно Україні розміщення американської системи протиракетної та протиповітряної оборони.

"Нам не потрібна американська система ПРО. Нам потрібна українська система ПРО. І ця технологія може прийти не обов'язково зі Сполучених Штатів. Є інші країни, які володіють нею. І ми ведемо перемовини про доступ до неї", - наголосив Кулеба.

"Протиповітряна і протиракетна оборона - це зараз ключові дірки, які потрібно заповнювати, і ми над ними дуже предметно працюємо", - додав міністр.

Автор: Віталій Саєнко