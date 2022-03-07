З'явився запис розмови окупанта з мамою.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко опублікував у своєму Telegram-каналі черговий запис розмови російського солдата з мамою, яку перехопили українські спецслужби.

Окупант скаржився мамі, що українські військові не дають їм бомбити міста.

"Після того, як не вийшло в Чернігів зайти, ми в селі в оборону сіли. Недооцінили ми маленько, як то кажуть. Міста цілі, не дають просто бомбити міста", - сказав окупант.

Крім того, мама російського солдата сказала синові, що по російському телебаченню про військових нічого не говорять.

Вас також можуть зацікавити новини: