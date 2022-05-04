Доставити гуманітарні вантажі туди наразі неможливо, як і евакуювати людей.

У містах Рубіжне та Попасна Луганської області, які піддаються практично безперервним обстрілам з боку російських окупантів, запасів харчів та води у людей вистачить у кращому разі на тиждень.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він також зазначив, що наразі доступ до обох міст вкрай ускладнений. Є сотні охочих виїхати, але через високу щільність обстрілів евакуація звідти вже неможлива, як і доставлення гуманітарних вантажів.

Водночас рашисти навмисно відкривають вогонь по лікарнях, об'єктах критичної інфраструктури, зерносховищах, продскладах і гумштабах. Вони це роблять, щоб створити гуманітарну катастрофу в області.

"Мета росіян – Голодомор, відсутність медичної допомоги і комунікацій в Луганській області", – підкреслив Гайдай.

Росіяни вивозять зерно з окупованих територій України

Цю інформацію підтврдив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

За його словами, на тих територіях, які опинилися під тимчасовою російською окупацією, було близько 1,3 мільйона тонн зернових. Тепер же міністерство отримало підтвердження, що російські окупанти вивезли з кожного регіону (Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької) близько 100 тисяч тонн зернових – в цілому 400 тисяч тонн.

Водночас у Луганській області, де тривають важкі бойові дії, посівна компанія навіть не розпочалася.

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