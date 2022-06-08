Командування вживає вичерпних заходів щодо посилення українських сил на цьому напрямку.

На деяких напрямках в районі Сєвєродонецька сили ворога подекуди перевищують ЗСУ в 10 разів.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Саме Сєвєродонецьк - стратегічна мета, після якої вони будуть намагатися здійснювати штурмові дії в Лисичанську, відрізати шляхи комунікації, а звідти продовжити наступ на Донбасі. У районі Сєвєродонецька на деяких напрямках російські війська значно переважають наші підрозділи в бойовій техніці, подекуди в 10 разів. Ситуація дуже динамічна", - сказав Мотузяник.

Він також додав, що хоча деякі дороги вже прострілюються, командування ЗСУ вживає вичерпних заходів для посилення сил на цьому напрямку, і сили оборони України знаходять шляхи постачання нового озброєння.

Ситуація в Сєвєродонецьку:

6 червня 2022 року голова Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк заявив, що у місті тривають позиційні вуличні бої. Однак Збройні Сили України не збираються залишати місто.

8 червня Генштаб повідомив, що українські військові успішно стримують штурм у Сєвєродонецьку, тривають бої.

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