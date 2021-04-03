Прикордонники зазначають, що з семи відкритих КПВВ щоденно пропускають людей лише в «Станиці Луганській».

На Донбасі рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорів на лінії зіткнення станом на 3 квітня 2021 року заблокований з боку бойовиків. З семи відкритих КПВВ щоденно пропускають людей лише через одну.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

Читайте такожОкупанти Донбасу блокують пропуск людей на п’яти КПВВ – прикордонники (відео)

Там вказують, що за рішенням командувача операції Об’єднаних сил усі контрольні пункти в'їзду-виїзду відкриті для пропуску через лінію зіткнення. Вони функціонують щоденно з 08:00 до 16:00. Однак рух ними блокують бойовики.

Прикордонники зазначають, що з семи відкритих КПВВ щоденно пропускають людей лише в «Станиці Луганській». Навпроти контрольного пункту «Новотроїцьке» бойовики розблоковують рух двічі на тиждень — у понеділок та п’ятницю.

У Держприкордонслужбі повідомляють, що у КПВВ «Станиця Луганська» пасажиропотік у порівнянні з минулим тижнем зменшився на 30%. Упродовж тижня через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України пройшли 5 482 людини, а на контрольовану територію — 4 671.

Через КПВВ «Новотроїцьке» 239 громадян та 40 транспортних засобів потрапили на окуповану територію Донбасу, водночас 267 людей та 63 автівки проїхали на підконтрольну українській владі територію.

Також через КПВВ «Щастя» проїхали дві вантажівки з медикаментами від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Загальна вага гуманітарної допомоги становила майже три тонни.

Крім того, бойовики не пропустили на тимчасово окуповану територію України 20 людей. Прикордонники допомогли їм повернення на контрольовану територію.

Наразі на всіх пропускних пунктах діють карантинні обмеження. У листопаді минулого року заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Інна Голованчук зазначила, що людей безкоштовно тестуватимуть на COVID-19 на КПВВ. А вже цього року уряд дозволив окрім ПЛР-тестів проводити на пропускних пунктах експрес-тести на антиген. Вони дають результат протягом 15 хвилин і не поступаються за точністю іншим.

Ситуація на Донбасі: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко