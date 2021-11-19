З початку доби російсько-окупаційні війська здійснили чотири обстріли позицій Об'єднаних сил, три з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

На Донбасі в результаті ворожого обстрілу загинув український військовослужбовець.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.

Згідно з повідомленням, окупанти вели вогонь у напрямку Мар'їнки, Лопаскіно, Причепилівки.

"В результаті ворожих дій один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожАмериканський дипломат сказав, чи наважиться Кремль знову напасти на УкраїнуЗазначається, що за поточну добу російсько-окупаційні війська здійснили чотири обстріли позицій Об'єднаних сил, три з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріли", - додали в штабі.

Раніше колишній футболіст "Металурга" розповів про події весни 2014 року, коли бойовики захоплювали Донбас.

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Автор: Інна Андаліцька