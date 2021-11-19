На Донбасі в результаті ворожого обстрілу загинув український військовослужбовець.
Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.
Згідно з повідомленням, окупанти вели вогонь у напрямку Мар'їнки, Лопаскіно, Причепилівки.
"В результаті ворожих дій один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожАмериканський дипломат сказав, чи наважиться Кремль знову напасти на УкраїнуЗазначається, що за поточну добу російсько-окупаційні війська здійснили чотири обстріли позицій Об'єднаних сил, три з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріли", - додали в штабі.
Раніше колишній футболіст "Металурга" розповів про події весни 2014 року, коли бойовики захоплювали Донбас.