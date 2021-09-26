Безпілотники Bayraktar в Україні виконують, зокрема, і бойові завдання, стверджував генерал-лейтенант.

Головнокомандувач Збройних сил України – генерал-лейтенант Валерій Залужний, назвав застарілою інформацію про те, що куплені в Туреччині бойові безпілотники Bayraktar перебувають на складах.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Станом на зараз "Байрактари" знаходяться там, де й потрібно бути, і там, де їм більш за все необхідно бути. Тому на складах їх немає на сьогодні жодного. Вони розосереджені по аеродромах і виконують завдання, у тому числі бойові", – сказав Залужний.

Читайте такожВрахували досвід Нагірного Карабаху: ЗСУ провели унікальні навчання з використанням Bayraktar і JavelinНа уточнювальне запитання, чи на лінії фронту вони теж можуть бути, головнокомандувач відповів: "Там, де треба".

Україна отримала турецькі безпілотники у 2019 році, і їх почали випробовувати.

Нагадаємо, 9 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в Україні з'явиться завод з виробництва турецьких безпілотників Bayraktar.

Очільник Міністерства закордонних справ України також сказав, що наша країна та Туреччина мають проект, який стосується виробництва кораблів для Військово-морських сил української держави.

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Автор: Світлана Закелова