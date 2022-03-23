Це вже другий такий випадок з початку війни, зафіксований у регіоні.

Російські військові на Сумщині відмовляються воювати. Це вже другий такий випадок з початку війни, зафіксований у регіоні.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Деякі підрозділи російських військ розвертаються і йдуть назад, відмовляючись воювати. Це за час війни у нас вже другий такий випадок організованої відмови російських військових брати участь в геноциді українців. Під час спілкування з одним із командирів стало відомо, що ані він, ані його бійці не мають бажання воювати в Україні", – сказав голова ОВА.

Живицький також розповів про оперативну обстановку на Сумщині.

"Зараз у деяких населених пунктах Сумщини ідуть бої. Було обстріляно і далі продовжуються обстріли південного передмістя міста Суми. Працюють "ГРАДи", вони б'ють по одним й тим самим напрямкам. Вчора тривали бої в передмісті Тростянця, далі бої вже перемістились на територію самої громади. Міську лікарню обстріляли. Вчора убили літню жінку, яка їхала з чоловіком до лікарні. Немає можливості ховати загиблих, жахлива ситуація. У місті, в тому числі у моргах, немає електроенергії", – сказав він.

Вже майже місяць Росія веде повномасштабну війну проти України. Станом на 23 березня, окупанти втратили близько 15,6 тисячі особового складу. Водночас в українському небі вже збито 101 ворожий літак і 124 гелікоптери.

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