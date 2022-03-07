Жителів будинків поряд евакуювали.

О 22:40 пожежу нафтобази у смт Черняхів локалізовано. Триває гасіння.

Зазначимо, 7 березня близько 20:20 у Черняхові Житомирської області російські окупанти підірвали нафтобазу. Повідомляється, що масштабна пожежа там почалася після авіаударів.

Попередньо жертв та постраждалих немає, повідомляє ДСНС.

Відомо, що мешканців прилеглих районів терміново евакуювали.

"У результаті двох авіаударів 7 березня близько 20:20 сталося влучення в нафтобази в м. Житомир та смт Черняхів. У Житомирі виникло загоряння резервуару місткістю 10 куб. м. Попередньо жертв та постраждалих немає. У смт Черняхів сталося загоряння двох напівпорожніх резервуарів (ємність уточнюється). З поруч розташованих приватних житлових будинків проведено евакуацію мешканців. Попередньо жертв і постраждалих немає", – повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Нагадаємо, на Житомирщині окупанти знищили 160-річну церкву. Церква у селі В'язівка була пам’яткою архітектури національного значення.

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